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« C’est tellement strict » : Kompany surpris de sa suspension
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 11:24

« C’est tellement strict » : Kompany surpris de sa suspension

« C’est tellement strict » : Kompany surpris de sa suspension

Le mauvais élève. Bien heureux de voir son équipe venir à bout du Real Madrid ce mercredi soir, la suspension de Vincent Kompany est passée presque inaperçue , tant le carton rouge d’Eduardo Camavinga prend toute la place. Le tacticien belge a reçu la biscotte jaune lors du troisième but de Kylian Mbappé, il sera privé du prochain match face au Paris Saint-Germain.

Trop de contestations

Au micro de DAZN, le Belge a fait part de son désarroi : « Je ne pense pas que cette décision soit juste, il suffit de voir ce qui se passe sur le terrain, le nombre de personnes qui se plaignent et qui disent des choses. J’essaie toujours de rester respectueux, et je l’ai été. Mais tout s’est passé si vite, et maintenant je suis suspendu. Je pense qu’il est normal, à ce stade, que je réagisse. Le carton jaune est arrivé beaucoup trop vite à mon goût, j’ai été surpris. »…

AR pour SOFOOT.com

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