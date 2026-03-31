Edouard Mendy dézingue la CAF

En voilà un qui ne boxe pas que le ballon. Avant d’affronter la Gambie en amical, le gardien du Sénégal Edouard Mendy a infligé un joli crochet à la Confédération africaine de football suite à sa décision de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025 : « Je pense que, malheureusement, il est devenu monnaie courante sur notre continent que la CAF ne réponde pas aux attentes. Et malheureusement, comme je l’ai dit, c’est le football africain qui en pâtit. Quand j’ai dit que le football africain évoluait plus vite que les instances dirigeantes, c’est parce qu’aujourd’hui, on voit des joueurs africains évoluer dans les meilleurs clubs du monde, remporter des trophées, représenter le continent et le meilleur de ce qui se fait ici. Mais à cause d’une poignée de personnes, ce travail est compromis. »

La CAN moins prestigieuse que la Copa América et l’Euro ?

Alors que la Fédération de football sénégalaise a saisi le tribunal arbitral du sport, le président de la CAF Patrice Motsepe a tenu à affirmer que toute décision de l’instance sollicitée serait respectée . Mais pour Mendy, le mal est fait.…

SW pour SOFOOT.com