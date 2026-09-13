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Edouard Mendy a pris une grande décision avec le Sénégal
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 22:38
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Edouard Mendy a pris une grande décision avec le Sénégal

Edouard Mendy a pris une grande décision avec le Sénégal

Place à l’avenir. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux ce dimanche après-midi, le gardien Edouard Mendy a annoncé sa retraite internationale . Âgé de 34 ans, le portier d’Al-Ahli en Arabie saoudite tire donc un trait sur la sélection sénégalaise après avoir porté à 59 reprises le maillot des Lions de la Teranga.

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