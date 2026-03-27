Edin Džeko dans les pas de Roger Milla

Lui non plus, tu lui parles pas d’âge. Héros de la Bosnie-Herzégovine ce jeudi soir en demi-finale de barrages face au Pays de Galles, Edin Džeko n’est plus qu’à un match d’une deuxième participation à une Coupe du monde , douze ans après le Mondial brésilien. Ce qui en ferait au passage l’un des plus vieux joueurs à participer à la compétition.

40 printemps cette année , le buteur de Schalke 04 rentrerait ainsi dans le club très sélect des quarantenaires à avoir foulé les pelouses d’un Mondial . En fait, ce petit groupe compte presque exclusivement des gardiens, à commencer par le recordman absolu, l’Égyptien Essam el-Hadary (45 ans en 2018), suivi de près par Faryd Mondragón (43 ans avec la Colombie en 2014). Seul joueur de champ admis au club jusqu’ici, Roger Milla avait fêté ses 43 ans pendant la première World Cup à la sauce US, en 1994.…

CMF pour SOFOOT.com