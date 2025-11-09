EDF : Randal Kolo Muani forfait, son remplaçant déjà connu
Allez hop, ça ne perd pas de temps.
À peine le forfait de Rand Kolo Muani acté, le joueur de Tottenham ayant concédé le nul contre Manchester United ce samedi avec les Spurs et ayant été remplacé dès la mi-temps, Didier Deschamps a déjà officialisé le nom de son remplaçant dans sa liste : il s’agit de Florian Thauvin, qui prolonge donc son retour avec les Bleus.…
FC pour SOFOOT.com
