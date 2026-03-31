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EDF: L'UE ouvre une enquête sur les aides françaises accordées au nucléaire
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 13:10

Le logo d'Électricité de France (EDF) est visible devant les tours de refroidissement à l'entrée du site de la centrale nucléaire

Le logo d'Électricité de France (EDF) est visible devant les tours de refroidissement à l'entrée du site de la centrale nucléaire

La Commission ‌européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête approfondie en ​vue de déterminer si des aides publiques programmées par la France pour la construction et l'exploitation de six nouveaux ​réacteurs nucléaires sont conformes aux règles de l'UE.

Cette enquête, dont Reuters avait ​déjà fait état la semaine dernière, ⁠doit notamment permettre à l'exécutif européen de vérifier ‌l'existence de garanties suffisantes pour s'assurer que le projet, qui représente des dizaines de milliards d'euros, ​n'entraînera pas de ‌distorsions du marché.

Paris a déposé l'an dernier ⁠une demande d'approbation auprès de l'UE de ses mesures visant à soutenir EDF, l'opérateur des centrales nucléaires française, dans son ⁠projet de ‌bâtir six nouveaux réacteurs.

Dans ce cadre, EDF bénéficierait ⁠d'un prêt public bonifié couvrant jusqu'à 60% des coûts ‌de construction, avec un mécanisme dit de "contrats ⁠pour différence" sur l'électricité produite devant permettre d'assurer ⁠le remboursement.

Le dispositif ‌est au cœur du plan de la France visant à ​renouveler son parc nucléaire ‌vieillissant pour ajouter environ 10 gigawatts de capacités, le premier réacteur devant être ​mis en service en 2038.

Une enquête européenne prolongée risquerait de retarder ce calendrier.

A la suite des ⁠informations publiées la semaine dernière par Reuters, les autorités françaises ont dit anticiper une progression rapide de l'enquête, ajoutant qu'il n'y aurait aucun délai dans le projet.

(Reportage de Kate Abnett, version française Benjamin Mallet et Benoit Van Overstraeten, édité ​par Sophie Louet)

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