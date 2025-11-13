Ederson revient sur son départ nécessaire de Manchester City
À l’Est, beaucoup de nouveau.
Cet été, Ederson a quitté l’Angleterre et Manchester City pour rallier Fenerbahçe, après huit saisons sous le maillot citizen . Un changement majeur pour le gardien brésilien, qui a avoué qu’il n’était plus heureux à Manchester. « La saison précédente, j’avais essayé de partir, mais ça n’a pas marché , a-t-il confié ce jeudi, lors d’une conférence de presse de la sélection brésilienne. Cela a affecté mes performances. J’ai eu cinq blessures et je n’étais pas au meilleur de ma forme. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer