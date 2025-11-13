 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ederson revient sur son départ nécessaire de Manchester City
information fournie par So Foot 13/11/2025 à 15:19

Ederson revient sur son départ nécessaire de Manchester City

Ederson revient sur son départ nécessaire de Manchester City

À l’Est, beaucoup de nouveau.

Cet été, Ederson a quitté l’Angleterre et Manchester City pour rallier Fenerbahçe, après huit saisons sous le maillot citizen . Un changement majeur pour le gardien brésilien, qui a avoué qu’il n’était plus heureux à Manchester. « La saison précédente, j’avais essayé de partir, mais ça n’a pas marché , a-t-il confié ce jeudi, lors d’une conférence de presse de la sélection brésilienne. Cela a affecté mes performances. J’ai eu cinq blessures et je n’étais pas au meilleur de ma forme. »

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un champion d'Europe rebondit au Qatar
    Un champion d'Europe rebondit au Qatar
    information fournie par So Foot 13.11.2025 15:49 

    Après l’Arabie saoudite, il n’aura pas fait longue route. Libre depuis son départ de la sélection saoudienne l’an dernier, Roberto Mancini a enfin retrouvé un banc. À 60 ans, l’ancien sélectionneur de l’Italie a posé ses valises au Qatar, où il entraîne désormais ... Lire la suite

  • Le contrat le plus court de la saison est décerné à Sheffield United
    Le contrat le plus court de la saison est décerné à Sheffield United
    information fournie par So Foot 13.11.2025 15:29 

    Bim, Bamford, Boum. Ancien joueur majeur de Leeds (16 buts lors du titre en Championship en 2020, 60 buts au total), Patrick Bamford n’avait plus de club depuis cet été. Hors des plans du coach Daniel Farke, il a pris la décision de rompre son contrat avant son ... Lire la suite

  • Le directeur de Lyft, David Risher, lors du Web Summit de Lisbonne, le 12 novembre 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Voiture sans chauffeur: Uber et Lyft en route vers une adoption progressive
    information fournie par AFP 13.11.2025 15:24 

    Des chauffeurs remplacés par des voitures autonomes chez Uber ou Lyft ? Les deux plateformes de VTC travaillent à l'intégration progressive de la conduite autonome, en multipliant les partenariats, mais avancent prudemment face à des consommateurs attachés à la ... Lire la suite

  • Des militants pro-palestiniens perturbent la cérémonie de lancement de l'Euro 2028
    Des militants pro-palestiniens perturbent la cérémonie de lancement de l'Euro 2028
    information fournie par So Foot 13.11.2025 14:11 

    La cérémonie officielle de lancement de l’Euro 2028 a connu quelques soubresauts politiques. Tandis que l’UEFA et les organisateurs britanniques et irlandais annonçaient ce mercredi les contours de la compétition, un groupe de manifestants pro-palestiniens s’est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank