Éder Militão a pensé à arrêter le foot
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 16:27

Éder Militão a pensé à arrêter le foot

Éder Militão a pensé à arrêter le foot

Sur le divan.

Enfin de retour avec la Seleção après plus d’un an d’absence, Éder Militão est revenu sur les moments difficiles qu’il a traversés, entre deux ruptures des ligaments croisés et une longue rééducation, avant de retrouver sa place à Madrid. Actuellement appelé pour disputer deux matchs amicaux contre la Corée du Sud et le Japon, le défenseur du Real Madrid a confié qu’il avait même songé à mettre un terme à sa carrière après sa dernière blessure au genou.

