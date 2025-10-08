Éder Militão a pensé à arrêter le foot
Sur le divan.
Enfin de retour avec la Seleção après plus d’un an d’absence, Éder Militão est revenu sur les moments difficiles qu’il a traversés, entre deux ruptures des ligaments croisés et une longue rééducation, avant de retrouver sa place à Madrid. Actuellement appelé pour disputer deux matchs amicaux contre la Corée du Sud et le Japon, le défenseur du Real Madrid a confié qu’il avait même songé à mettre un terme à sa carrière après sa dernière blessure au genou. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer