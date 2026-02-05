 Aller au contenu principal
Eden Hazard a refusé de vivre la vie d’ascète de Cristiano Ronaldo
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 15:15

Don’t worry, be happy. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport ce jeudi, Eden Hazard raconte avoir refusé , à l’époque de Chelsea, le conseil de Maurizio Sarri d’adopter l’hygiène de vie quasi monastique de Cristiano Ronaldo. « Je lui ai dit que je ne voulais pas », dévoile l’ancien meneur de jeu de 35 ans, aujourd’hui retraité.

Hazard n’a jamais caché son rapport décomplexé au professionnalisme , aux antipodes des règles de conduite de son homologue portugais. « Je ne suis jamais allé trop loin, mais j’ai toujours voulu être comme Hazard, sur et en dehors du terrain. Si mes amis m’invitaient à dîner, je n’aurais pas refusé, et si j’avais envie d’un verre, je ne me le serais pas interdit. Cristiano est Cristiano, je suis Hazard. Je voulais juste être moi-même et jouer au football. »

CM pour SOFOOT.com

