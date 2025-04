information fournie par So Foot • 14/04/2025 à 22:22

Eddie Howe hospitalisé pour une pneumonie

Les joueurs de Newcastle n’ont pas eu besoin de leur entraîneur pour exterminer Manchester United (4-1), dimanche, lors de la 32 e journée de Premier League. En effet, Eddie Howe est hospitalisé depuis vendredi et n’a donc pas pu venir sur le banc des Magpies . Ce lundi, le club a communiqué que le coach de 47 ans souffrait d’une pneumonie.

Suppléé au moins deux matchs

S’il est temporairement remplacé par ses adjoints Jason Tindall et Graeme Jones, au moins contre Crystal Palace et Aston Villa, Eddie Howe voit son club lui adresser ses « meilleurs vœux » et un « bon rétablissement » , sans pour autant en dire davantage sur son état de santé.…

EL pour SOFOOT.com