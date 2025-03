information fournie par So Foot • 10/03/2025 à 09:27

Écarté après le départ de Pierre Sage, Rémy Vercoutre s’en prend à l’OL

Ça gronde chez les anciens.

Cette semaine, Lyon a retrouvé le sourire avec deux victoires à l’extérieur, l’une en coupe d’Europe ce jeudi à Bucarest (1-3) et l’autre en Ligue 1 ce dimanche à Nice (0-2). Un jour marqué par l’apparition de Pierre Sage sur le plateau de Canal+, et par une sortie passée un peu plus inaperçue. Elle est à mettre au crédit de Rémy Vercoutre , ex-entraîneur des gardiens de l’OL écarté après le départ de Sage fin janvier.…

TJ pour SOFOOT.com