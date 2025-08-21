Eberechi Eze snobe Tottenham pour filer à Arsenal
Sur tous les terrains le North London Derby.
Qu’Eberechi Eze s’en aille découvrir d’autres horizons après avoir bien contribué à rapporter deux belles coupes aux siens était une normalité. Qu’il mette un vent à Tottenham pour filer à Arsenal, un peu moins. Les Spurs étaient bel et bien parvenus à avoir un accord autour des 75 millions d’euros pour l’ancien milieu de QPR, mais Arsenal a passé la deuxième en le chipant au nez et à la barbe de son ennemi juré .…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
