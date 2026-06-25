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Dynamite de groupe
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 12:50

Dynamite de groupe

Dynamite de groupe

Marqué par le décès de la mère de Didier Deschamps, le groupe France, qui se distinguait depuis le début de la compétition par une bonne humeur remarquable et perceptible, pourrait bien encore davantage se souder autour de son sélectionneur.

Ginette Deschamps s’en est allée mardi, et la Coupe du monde de l’équipe de France n’est plus la même dès lors. En revenant des années plus tard sur la disparition de son père en mai 2022, déjà lors d’un rassemblement international, dans un entretien accordé à L’Équipe à l’occasion de ses dix années avec les Bleus, Didier Deschamps avait évoqué la « violence » de l’annonce et combien la nouvelle l’avait changé, lui et sans doute ses hommes. « Je n’avais pas la force et l’énergie habituelle à leur transmettre » , avait-il dit. L’équipe de France avait perdu contre la Croatie en Ligue des nations (1-0), dont le sélectionneur Zlatko Dalić, « coïncidence assez incroyable » , confiait à So Foot début juin qu’il avait lui aussi perdu son père le même jour que son homologue.

Les deux hommes s’étaient « présentés [leurs] condoléances avant le coup d’envoi » et le football avait repris ses droits, dans un monde où Karim Benzema et Boubacar Kamara figuraient encore en sélection. La FFF a appelé à « la plus grande pudeur » de la presse concernant cette épreuve, l’occasion pour So Foot de présenter ses plus sincères condoléances au sélectionneur avant de passer à autre chose, mais aussi de dire qu’elle soudera peut-être, forcément, ce groupe-là, qui se distinguait jusqu’ici par sa couleur et son union, cimentée par une apparente bonne humeur et une commune manière de vivre les choses.…

Par Théo Denmat, à Boston pour SOFOOT.com

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