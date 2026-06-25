Nos 10 conseils pour remonter au classement sur MPP

Vous pensiez que l'Équateur gagnerait ses deux premiers matchs, que les États-Unis flopperaient à domicile et que la Belgique ferait le travail dans un groupe abordable ? Votre classement sur MPP est digne de celui de Nice en Coupe d'Europe ? Voici 10 conseils pour vous en sortir.

1 – Mieux choisir sa ligue

Une poule du boulot, avec 152 participants, c’est autant de concurrents qui peuvent pronostiquer 0-0 sur Espagne-Cap-Vert. Choisir des opposants qui ne sont ni trop fans de foot (risque de tomber sur le mathématicien des pronos), ni pas assez (jurisprudence Chantal) et éviter les ligues trop petites (augmente les chances de payer sa tournée du loser ), voilà vos commandements.

2 – Mettre le même score à tous les matchs

Puisque vous êtes au fond du trou, que vous étiez persuadé que la Turquie serait LA bonne surprise de ce Mondial, pourquoi ne pas mettre 1-1, 2-1, ou 2-2 à tous les matchs ? Sur un malentendu, ça peut passer, et ça permet surtout de moins vous casser la tête. Ne fonctionne pas avec les 7-3.…

Nathan Beaufils pour SOFOOT.com