Dušan Tadić s’envole vers les Émirats arabes unis

Dernier train pour Dušan ?

Libre après deux saisons à Fenerbahçe, Dušan Tadić s’est engagé ce vendredi avec club émirati d’Al-Wahda . À 37 ans, l’attaquant serbe ne souhaitait pas encore faire ses adieux au football (ni à ses salaires) et devrait encore apparaître sur les terrains le temps d’une saison. On se rappelle évidemment Dušan Tadić comme l’un des tauliers de l’Ajax Amsterdam en 2019. Aux côtés de jeunes talents Frenkie de Jong , David Neres ou Matthijs de Ligt , l’expérience du Serbe avait grandement contribué à la réussite de son équipe en Ligue des champions, jusqu’à la fatidique demi-finale contre Tottenham.…

ARM pour SOFOOT.com