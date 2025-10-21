 Aller au contenu principal
Le PSG débutera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos face à Leverkusen
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 20:09

Le PSG débutera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos face à Leverkusen

Le PSG débutera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos face à Leverkusen

Plusieurs surprises côté PSG.

Pas d’Ousmane Dembélé ni de Marquinhos dans le onze titulaire concocté par Luis Enrique, mais Senny Mayulu occupera bien le front de l’attaque parisienne aux côtés de Bradley Barcola.…

LB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank