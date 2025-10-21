 Aller au contenu principal
Le Barça trouve un successeur au PSG
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 20:48

FC Barcelone 6-1 Olympiakos

Buts : López (7 e , 39 e , 77 e ), Yamal (68 e , sp), Rashford (74 e , 79 e ) pour les Blaugrana // El Kaabi (54 e , sp) pour le club du Pirée

Expulsion : Hezze (57 e ) côté Olympiakos

LB pour SOFOOT.com

