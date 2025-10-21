Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Le Barça trouve un successeur au PSG
information fournie par So Foot•21/10/2025 à 20:48
Le Barça trouve un successeur au PSG
FC Barcelone 6-1 Olympiakos
Buts : López (7
e
, 39
e
, 77
e
), Yamal (68
e
, sp), Rashford (74
e
, 79
e
) pour les Blaugrana // El Kaabi (54
e
, sp) pour le club du Pirée
Plusieurs surprises côté PSG. Pas d’Ousmane Dembélé ni de Marquinhos dans le onze titulaire concocté par Luis Enrique, mais Senny Mayulu occupera bien le front de l’attaque parisienne aux côtés de Bradley Barcola.… LB pour SOFOOT.com
L'ascension de l'Everest ou de l'Annapurna reste le Graal pour la plupart des alpinistes, mais ils sont de plus en plus nombreux à partir de manière autonome, sans sherpa ni oxygène, à la conquête des sommets moins connus du Népal. "C'est un immense défi. Le style ...
Lire la suite
Histoire de mieux réussir sa première en C1 avec Monaco qu’en championnat. Présent en conférence de presse à la veille de la réception de Tottenham, Sébastien Pocognoli, le nouveau coach de Monaco assure que « la pression est la même » qu’à l’Union Saint-Gilloise ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•21.10.2025•19:25•
L'ascension de l'Everest ou de l'Annapurna reste le Graal pour la plupart des alpinistes, mais ils sont de plus en plus nombreux à partir de manière autonome, sans sherpa ni oxygène, à la conquête des sommets "inconnus" du Népal.
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer