« Un début compliqué au niveau comptable ne donne pas obligatoirement une issue défavorable », assure Sébastien Pocognoli
Histoire de mieux réussir sa première en C1 avec Monaco qu’en championnat.
Présent en conférence de presse à la veille de la réception de Tottenham, Sébastien Pocognoli, le nouveau coach de Monaco assure que « la pression est la même » qu’à l’Union Saint-Gilloise , son ancien club.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
