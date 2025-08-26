Dunkerque signe un ancien grand buteur de National

Le transfert de Robinet était dans les tuyaux, il est maintenant officiel.

Après un début de championnat difficile (2 nuls, 1 défaite), Dunkerque s’est attaché les services de Thomas Robinet jusqu’en 2028 ce lundi soir. L’ancien avant-centre de Châteauroux, auteur de 18 buts en 2021-2022 en National 1, arrive dans le Nord en provenance d’Almere City aux Pays-Bas où il avait seulement scoré à deux reprises la saison dernière.…

MBC pour SOFOOT.com