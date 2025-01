information fournie par So Foot • 04/01/2025 à 16:16

Dunkerque rate la première place, Pau résiste à Metz

De la frustration et des grands gardiens.

Avec l’occasion de prendre provisoirement la première place de Ligue 2 devant Lorient, qui joue ce samedi soir à Laval (20h), Dunkerque a loupé le coche sur la pelouse de Guingamp. Tenus en échec (1-1) sous une forte pluie à Roudourou, les joueurs de Luis Castro ont buté sur un bon Enzo Basilio dans le but breton. Alors qu’ils avaient ouvert le score sur un centre de Yacine Bammou repris en plein cœur de la surface par Enzo Bardelli avant l’heure de jeu, ils ont été repris à peine trois minutes plus tard sur un petit numéro en solo de Rayan Ghrieb, qui s’est joué de la vigilance de la défense nordiste après un coup franc joué rapidement par Kalidou Sidibé. Avec ce point, Dunkerque est deuxième avec 32 points à un point de Lorient et ne pas profite pas pleinement de la défaite du Paris FC, Guingamp est sixième avec 26 points.…

JF pour SOFOOT.com