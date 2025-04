Du changement pour le tournoi olympique

Place aux femmes.

Titre assez peu prisé chez les hommes, la médaille d’or olympique de football ne mettra plus aux prises seize équipes masculines mais bien douze . Le CIO a annoncé ce changement, qui sera effectif pour les prochains JO, à Los Angeles en 2028. Moins d’hommes mais plus de femmes puisque le tournoi féminin, à l’inverse, ne sera plus disputé par douze mais par seize sélections. Un changement qui permet au CIO de maintenir le même nombre d’athlètes, et de promouvoir le football féminin, dont la breloque ultime est plus prestigieuse que chez les garçons. « Cela reflète l’évolution du foot féminin partout dans le monde » , a précisé Kit McConnell, le directeur des sports du CIO.…

LT pour SOFOOT.com