DSM-Firmenich vend ses activités de nutrition animale à CVC Capital Partners

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le groupe néerlando-suisse DSM-Firmenich va vendre ses activités de nutrition et santé animales au fonds d'investissement CVC Capital Partners sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,2 milliards d'euros, a-t-il annoncé lundi.

Le groupe a signé un accord avec le fonds d'investissement en vue de cette cession, sujette à autorisations règlementaires, qu'il espère clore d'ici fin 2026, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il conservera toutefois une participation de 20% dans ces activités de nutrition et santé animales.

Avec cette cession, le groupe, issu de la fusion en 2023 du néerlandais DSM avec l'entreprise suisse Firmenich, parachève son recentrage sur ses activités d'ingrédients destinés à l'agroalimentaire, à la santé et aux produits d'hygiène et de beauté.

Le groupe avait déjà vendu ses activités d'enzymes pour l'alimentation animale au danois Novonesis en 2025 pour 1,5 milliard d'euros.

Cette transaction avec CVC Capital Partners "marque la dernière étape" de ce recentrage, a souligné le directeur général de DSM-Firmenich, Dimitri de Vreeze, cité dans le communiqué.

Cette cession devrait dégager un gain allant jusqu'à un demi-milliard d'euros, précise le groupe qui compte lancer un programme de rachat d'actions.

Coté sur Euronext Amsterdam, DSM-Firmenich fait partie des grands fabricants de saveurs et arômes pour l'agroalimentaire ainsi que de parfums et senteurs pour la parfumerie fine et les produits d'hygiène.

Il emploie environ 30.000 personnes au niveau mondial et compte parmi les principaux concurrents du suisse Givaudan, de l'américain International Flavors and Fragrances (IFF) et de l'allemand Symrise.

En 2024, ce groupe néerlando-suisse basé à Kaiseraugst, dans le canton suisse d'Argovie, et à Maastricht, aux Pays-Bas, avait dégagé un chiffre d'affaires annuel de près de 12,8 milliards d'euros. Il doit publier ses résultats pour l'exercice 2025 le 12 février.

Dans le communiqué publié lundi, DSM-Firmenich précise que cette branche spécialisée dans la nutrition et la santé animales, qui emploie environ 8.000 personnes, a dégagé un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros en 2025.