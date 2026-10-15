Londres pourrait intervenir dans le rachat de l'activité médias d'ITV par Sky

La ministre britannique de la Culture a annoncé jeudi qu'elle envisageait d'intervenir dans le rachat par le groupe britannique Sky des chaînes de télévision et de la plateforme de streaming de son compatriote ITV, au nom du pluralisme des médias et de la diversité des programmes.

( AFP / PAUL ELLIS )

Dans une déclaration écrite au Parlement britannique, la ministre Lisa Nandy invoque notamment la nécessité de préserver "la libre expression des opinions dans les médias d'information" et une "pluralité suffisante de points de vue".

Elle estime aussi qu'il "existe des motifs raisonnables de penser" que l'opération "pourrait affecter la disponibilité d'un large éventail de programmes de grande qualité et variés sur les plateformes à la demande" au Royaume-Uni.

Pour intervenir sur ce dernier fondement, elle précise qu'elle devra faire modifier la législation, qui ne couvre pas actuellement les programmes à la demande.

Les deux entreprises ont jusqu'au 20 octobre pour répondre à ces observations.

L'opération, annoncée en juillet pour un montant maximal de 1,6 milliard de livres, porte uniquement sur la branche Media & Entertainment (M&E) d'ITV, qui regroupe ses chaînes de télévision et sa plateforme de streaming ITVX.

La branche de production ITV Studios restera dans le giron d'ITV, mais Sky s'est engagé à consacrer au moins 2,1 milliards de livres sur cinq ans à l'achat de ses contenus.

"Nous restons convaincus" que l'opération "permettra de créer un groupe média britannique plus solide, mieux à même de rivaliser avec les plateformes de streaming mondiales, de soutenir d'excellents programmes britanniques et une information de confiance", a réagi jeudi un porte-parole de Sky.

Si Mme Nandy décide d'intervenir, le régulateur des médias (Ofcom) et l'autorité de la concurrence (CMA) examineront l'opération. La ministre pourrait ensuite demander une enquête approfondie.

Sky avait estimé lors de l'annonce du rachat que la nouvelle entreprise représenterait "environ 20% de l'ensemble de la consommation télévisuelle à domicile au Royaume-Uni, se plaçant derrière la BBC et devant YouTube".

Le groupe est aujourd'hui la propriété du câblo-opérateur américain Comcast, qui a cependant annoncé fin juin la séparation de ses activités médias, incluant aussi sa filiale NBCUniversal.

Sky et NBCUniversal seront placés dans une nouvelle société cotée, qui prendra le nom de NBCUniversal.