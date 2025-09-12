 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Droits TV : Ligue 1+ et BeIN Sports s'opposent sur le match du samedi
information fournie par So Foot 12/09/2025 à 09:40

Personne ne veut d’un Angers-Lorient ?

Depuis son retour comme diffuseur de la Ligue 1, BeIN Sports est en conflit permanent avec la Ligue de football professionnel. Outre le litige financier l’opposant à la LFP (au 5 août, la chaîne n’a payé que 14 des 18 millions d’euros prévus pour la première échéance de diffusion de l’affiche du samedi 17 heures, pour un total de 78,5 millions annuels), BeIN se retrouve aujourd’hui face à un problème contractuel .…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
