Droits TV : Ligue 1+ et BeIN Sports s'opposent sur le match du samedi
Personne ne veut d’un Angers-Lorient ?
Depuis son retour comme diffuseur de la Ligue 1, BeIN Sports est en conflit permanent avec la Ligue de football professionnel. Outre le litige financier l’opposant à la LFP (au 5 août, la chaîne n’a payé que 14 des 18 millions d’euros prévus pour la première échéance de diffusion de l’affiche du samedi 17 heures, pour un total de 78,5 millions annuels), BeIN se retrouve aujourd’hui face à un problème contractuel .…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer