Droits TV : la Bundesliga vend une partie de ses matchs à un créateur de contenus
information fournie par So Foot 20/08/2025 à 14:26

Droits TV : la Bundesliga vend une partie de ses matchs à un créateur de contenus

Droits TV : la Bundesliga vend une partie de ses matchs à un créateur de contenus

Zack Nani n’a qu’à bien se tenir.

C’est une première en Europe : le streamer britannique Mark Goldbridge et sa chaîne YouTube That’s Football (1,38 million d’abonnés) vont récupérer une partie des droits de diffusion de la Bundesliga au Royaume-Uni pour la saison prochaine, selon les informations de The Athletic . Le fervent supporter de Manchester United diffusera donc en clair le match d’ouverture du championnat entre le Bayern Munich et Leipizig sur sa chaîne ce vendredi à 20h30.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
