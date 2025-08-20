Droits TV : la Bundesliga vend une partie de ses matchs à un créateur de contenus
Zack Nani n’a qu’à bien se tenir.
C’est une première en Europe : le streamer britannique Mark Goldbridge et sa chaîne YouTube That’s Football (1,38 million d’abonnés) vont récupérer une partie des droits de diffusion de la Bundesliga au Royaume-Uni pour la saison prochaine, selon les informations de The Athletic . Le fervent supporter de Manchester United diffusera donc en clair le match d’ouverture du championnat entre le Bayern Munich et Leipizig sur sa chaîne ce vendredi à 20h30.…
ARM pour SOFOOT.com
