Droits TV de Ligue 1 : nouvelle saison, nouveau feuilleton

On les avait oubliés avec la Coupe du monde, les incendies et les vacances, mais les droits TV de la Ligue 1 font, comme chaque année, leur retour juste avant la rentrée politique. Pour la deuxième saison consécutive, Ligue 1+ a sorti ses habits de lumière pour vendre au mieux son propre produit, mais la LFP cherche toujours une solution plus viable.

Nouveaux consultants vedettes, plateau impersonnel tout neuf, même coupes gominées et costards bleu marine toujours aussi cintrés : Ligue 1+ a fait sa rentrée le week-end dernier avec toute l’excitation qu’un lancement implique. Si le championnat n’a pas vraiment évolué, le multiplex se trouvant entre deux affiches plus ou moins concluantes, la chaîne de LFP Média doit de nouveau endosser un costume un peu trop grand pour elle, celui de sauveur du foot français.

Ligue 1+, une bouée insuffisante

Si les nouveaux venus Philippe Mexès, Clément Grenier ou Abou Diaby préfèrent parler de jeu plus que de gros sous, toute l’équipe doit sentir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, car, comme à chaque début de saison depuis plusieurs années, on sait sur quelle chaîne on commence à regarder la Ligue 1, mais on ne sait sur laquelle on terminera. Le feuilleton des droits TV du championnat de France n’est toujours pas terminé, loin de là. Pis, l’exercice qui vient de commencer pourrait être le pire jamais vécu pour les clubs en matière de revenus… Jusqu’au prochain ? Déjà que les recettes ne sont pas bien élevées, les 78,5 millions d’euros initialement versés par beIN Sports et les 85 millions issus de l’indemnité octroyée par DAZN pour avoir pu sortir de son contrat, selon L’Équipe , manqueront forcément.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com