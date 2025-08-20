Droits TV : comment le foot français va-t-il pouvoir survivre ?

À peine quelques jours après le lancement en grande pompe et réussi de Ligue 1 +, voilà que le ciel s'assombrit de nouveau pour la plupart des clubs français après les révélations de L'Équipe sur les montants que toucheront cette saison les clubs de l'élite. Des chiffres attendus mais qui donnent tout le même le vertige et n'incitent pas à l'optimisme.

Il y a bien eu une éclaircie. Celle d’un premier week-end réussi, d’abonnés qui répondent à l’appel et d’un regain d’engouement pour le championnat. Portée notamment par la promesse d’une lutte un peu plus âpre pour le titre (qui a déjà volé en éclat ?), la nouvelle monture de la Ligue 1 a pris un bel envol, que la réalité est venue remettre à sa place en ce milieu de semaine. Alors que le quotidien L’Équipe a pu consulter le « guide de répartition initial des droits audiovisuels et de l’indemnité de résiliation de DAZN Ligue 1 saison 2025-2026 », il a mis en lumière les très faibles retombées économiques dont bénéficieront les clubs du championnat cette saison.

« Le danger, c’est la saison prochaine »

Si on prenait souvent en exemple les sommes touchées par le dernier de Premier League, voire même des clubs de Championship qui accèdent à la première division (coucou Sunderland), pour pointer du doigt les écarts abyssaux avec le foot français, voilà un chiffre qui se montre encore plus marquant. Le champion de France 2026 touchera moins de droits TV que Montpellier la saison dernière, un club pourtant relégué et lanterne rouge avec 16 malheureux points (et ce même si le champion est le PSG, le plus à même à empocher le maximum). Un comparatif qui fait froid dans le dos, et qui ne devrait pas exploser l’année prochaine non plus. En d’autres termes, le PSG champion 2026 (en prenant l’exemple le plus probable et avec les montants les plus élevés) toucherait 4,67 millions, contre 5,18 pour MHSC version 24-25. Le dernier de Ligue 1 touchera cette saison 1,44 million d’euros, de quoi payer un joueur parisien pendant un mois. Des chiffres qui s’expliquent par tout ce que doit la Ligue.…

Propos de Pierre Maes recueillis par JF

Par Julien Faure pour SOFOOT.com