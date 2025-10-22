Droits des travailleurs : la FIFA formalise un accord avec un syndicat

La FIFA et l’Internationale des Travailleurs du Bâtiment et du Bois (IBB) ont signé ce mercredi un nouvel accord de collaboration quinquennal visant à encadrer les inspections et la formation des travailleurs sur les chantiers liés aux compétitions de football. Ce partenariat formalise un dialogue existant depuis plus de dix ans et s’appliquera aux prochains grands événements, de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord à celle de 2034 en Arabie saoudite (qui reste encore à attribuer officiellement).…

SF pour SOFOOT.com