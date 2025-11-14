Droits de douane : Washington allège les taxes sur les produits suisses

Les droits de douane à 39% imposés par les Etats-Unis ont inquiété le secteur suisse de l'horlogerie, les PME industrielles et les fabricants de produits alimentaires comme le fromage ou le chocolat. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les Etats-Unis ont annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord avec Berne pour réduire les droits de douane de 39 % à 15 %.

"En substance, on a conclu un accord avec la Suisse", a déclaré le représentant pour le Commerce (USTR) Jamieson Greer sur la chaîne de télévision économique américaine CNBC , ajoutant que les détails seraient publiés dans la journée sur le site internet de la Maison Blanche.

Le Conseil fédéral (gouvernement) suisse a annoncé en parallèle que l'exécutif américain avait accepté d'abaisser les droits de douane frappant les produits helvétiques depuis août, pour les ramener de 39% à 15%.

"La Suisse et les États-Unis ont trouvé une solution: les droits de douane seront réduits à 15% . Merci au président (Donald) Trump pour son engagement constructif", a écrit l'exécutif suisse sur le réseau social X. Il a précisé en conférence de presse que les entreprises du pays s'étaient engagées à investir 200 milliards de dollars aux États-Unis d'ici fin 2028 .

Jamieson Greer a salué les efforts des Suisses visant à fabriquer localement les produits vendus sur le sol américain. Il a cité les produits pharmaceutiques, le raffinage d'or et la production d'équipements ferroviaires.

Au nom de la réindustrialisation des États-Unis et de la réduction du déficit commercial, l'exécutif américain a lancé une offensive protectionniste d'ampleur, qui a pris de court le petit pays alpin, exportateur notamment de montres de luxes et de denrées alimentaires . La Suisse s'est retrouvée avec des droits de douane additionnels de 39%, une des surtaxes les plus lourdes mises en place par Donald Trump depuis son retour au pouvoir .

L'Union européenne (UE) avait réussi dès l'été à ramener à 15% les droits de douane sur ses exportations.

"Il serait imprudent de rester les bras croisés"

L'annonce intervient au lendemain d'une rencontre à Washington entre Jamieson Greer et le ministre suisse de l'Economie Guy Parmelin, dont c'était le troisième déplacement aux États-Unis en quelques mois pour débloquer la situation ayant participé à la réunion.

Les entreprises suisses ont rapidement salué cette issue mais sont restées prudentes.

L'abaissement des droits de douane "supprime les discriminations tarifaires considérables par rapport aux concurrents, notamment ceux de l'UE et du Japon. C'est un bref soulagement, mais on ne peut pas encore parler de levée de l'alerte", a commenté l'organisation patronale de l'industrie Swissmen.

" Il ne faut pas baisser la garde. De nouveaux droits de douane pourraient être instaurés. (...) Il serait imprudent de rester les bras croisés: les responsables politiques doivent désormais réduire les charges et ouvrir de nouveaux débouchés", a souligné son président Martin Hirzel, cité dans un communiqué.

" C'est une bonne nouvelle parce que il faut dire que ces 39%, qui étaient à notre avis injustifiés, ont amené beaucoup d'insécurité pour notre secteur ", a réagi auprès de l' AFP le président de la fédération horlogère, Yves Bugmann. "On parle toujours un peu sous réserve, les conditions de l'accord ne sont pas encore connues mais, évidemment, c'est un soulagement pour l'industrie", a-t-il poursuivi.

Responsables et entrepreneurs suisses avaient multiplié les échanges avec les autorités américaines ces derniers jours pour tenter d'infléchir la position commerciale de Washington.

Les droits de douane de 39%, imposés en août aux produits suisses, à l'exception des médicaments, étaient parmi les plus élevés imposés par le gouvernement Trump . Ils inquiétaient fortement le secteur suisse de l'horlogerie, mais aussi les PME industrielles et les fabricants de produits alimentaires comme le fromage ou le chocolat.