Des entrepreneurs suisses ont discuté droits de douane avec Donald Trump, confirme Berne

Des dirigeants d'entreprises suisses ont discuté avec Donald Trump pour tenter d'attirer son attention sur les répercussions des droits de douane de 39% appliqués aux produits venant du pays alpin, a confirmé mercredi le ministère suisse de l'Economie.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Dans un message publié mardi soir sur son réseau Truth Social, le président des Etats-Unis avait indiqué s'être entretenu de "commerce et de déséquilibre commercial" avec "des représentants de haut niveau de Suisse", sans dévoiler l'identité de ses interlocuteurs.

"La réunion a pris fin en convenant que notre représentant au Commerce Jamieson Greer poursuivra la discussion avec les dirigeants suisses", a-t-il écrit.

Contacté par l'AFP, le ministère suisse de l'Economie a expliqué que cette rencontre était "une initiative privée d'entrepreneurs suisses", qui ont "demandé et obtenu un entretien avec le président américain" avec pour objectif d'attirer son attention sur les conséquences des droits de douane.

Ce groupe "s'est organisé de lui-même", a ajouté le ministère, précisant que ni lui, ni le Conseil fédéral (gouvernement) n'avaient participé à l'entretien.

Il n'a pas non plus précisé quelles entreprises étaient représentées lors de cette rencontre.

La Suisse figure parmi les pays les plus durement touchés par l'offensive protectionniste du dirigeant républicain. Les droits de douane de 39% qui lui ont été imposés en août suscitent de vives inquiétudes en particulier pour l'horlogerie, les PME industrielles et les fabricants de chocolat et de fromage.

La pharmacie, son plus gros gros secteur d'exportation, est en sursis: les médicaments sont exemptés de droits de douane mais Donald Trump agite régulièrement la menace de les taxer eux aussi.

Fin septembre, puis début octobre, la Maison Blanche avait annoncé des accords avec trois grands laboratoires, l'américain Pfizer, puis le suédo-britannique AstraZeneca et l'allemand Merck, prévoyant une réduction des prix de certains médicaments en échange d'une exemption de droits de douane.

Interrogés sur ce point en téléconférence de presse lors de la publication de leurs résultats trimestriels en octobre, les deux plus grands laboratoires de Suisse, Roche et Novartis, ont chacun dit être en contact avec les autorités américaines, sans donner davantage de détails.

Donald Trump a conclu ces derniers mois des compromis avec l'Union européenne et d'autres pays, en échange de concessions et promesses d'investissements aux Etats-Unis.

En août, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, qui est également ministre des Finances, et le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'étaient rendus en urgence à Washington pour tenter d'infléchir la décision de la Maison Blanche.

Le ministre de l'Economie y est retourné en septembre pour soumettre une nouvelle offre, sans rien laisser filtrer de ces discussions.

"Le Conseil fédéral est en principe compétent et responsable des négociations avec les autorités américaines", a indiqué le ministère à l'AFP, saluant cependant "l'engagement des entreprises concernées".