"Droit à la paresse" : "On n'est pas chômeur par envie ou par passion !", lance Philippe Martinez

Le chef de file de la CGT a réagi au débat au sein de la gauche, insistant notamment sur la nécessité selon lui de "redonner du sens au travail".

Philippe Martinez, le 8 février 2022, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La question du rapport au travail a suscité des débats animés au sein de la gauche, entre le "droit à la paresse" défendu par l'élue EELV Sandrine Rousseau et la critique de la "gauche des allocations" portée par le communiste Fabien Roussel. Interrogé sur cette question, Philippe Martinez a insisté sur l'importance de l'activité professionnelle, qui "structure la vie".

"On n'est pas chômeur par envie ou par passion. On subit le chômage !", a ainsi lancé le secrétaire général de la CGT, jeudi 22 septembre, à l'antenne de LCI. "Il faut évidemment protéger les chômeurs et en même temps redonner du sens au travail. Le travail, ça structure la vie. C'est collectif, ça permet une vie sociale", fait valoir le leader syndicaliste.

"Demandez à tous ceux qui n'en ont pas!"

Le travail serait-il ainsi donc une "valeur de droite", comme le suggère Sandrine Rousseau. "Je rentre pas dans ce genre de polémique", répond Philippe Martinez. "Le travail, c'est structurant dans une vie. Demandez à tous ceux qui n'en ont pas ce qu'ils pensent de ça ! Il faut travailler", juge t-il, ajoutant toutefois proposer la réduction du temps de travail, et appelant à un vrai débat sur le sens du travail.

A l'instar de Fabien Roussel, le chef de file de la CGT évoque ainsi la crise des "métiers de vocation". "Comment ça se fait qu'un certain nombre d'infirmières décident de démissionner en disant "C'est pas comme ça que je concevais mon travail". Ca c'est un vrai sujet. Il y a plusieurs centaines de milliers de démissions depuis le début de l'année, ça c'est un vrai problème!", insiste t-il.