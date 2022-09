Pour Fabien Roussel, le RSA "installe la pauvreté dans notre pays"

Le chef de file communiste a affiché ses réserves face à la "gauche des allocations" qu'il avait écorchée à la Fête de l'Humanité, plaidant pour un "nouveau service public de l'emploi" face aux problèmes de recrutement auxquels font face de nombreux secteurs.

Fabien Roussel, le 10 septembre 2022, à la Fête de l'Humanité ( AFP / Thomas SAMSON )

Après s'être opposé à certains élus de la Nupes sur la "valeur travail" et ce qu'il décrit comme "la gauche des allocations" , Fabien Roussel a martelè sa ligne à l'antenne de BFMTV , mardi 20 septembre, s'en prenant au RSA qu'il accuse d'installer la "pauvreté" en France.

L'ancien candidat à l'élection présidentielle insiste sur son projet de "vivre dignement" par l'activité professionnelle. "Je parle de dignité au travail. Je rencontre tant de gens abimés par le chômage, bousillés par des années à survivre au RSA", un "revenu minimum mis en place pour soi disant lutter contre la pauvreté mais (qui) en fait installe la pauvreté dans notre pays, et oppose chômeurs et travailleurs" , fait-il valoir.

"Le plus beau des projets" pour la gauche

"Il y a tellement d'emplois à pourvoir que je dis oui, c'est possible de garantir à chacun un emploi tout au long de sa vie, avec un parcours de formation tout au long de sa vie lui permettant même de se réorienter professionnement, c'est ce que les jeunes aspirent à faire", ajoute t-il, affichant sa volotné de "créer un nouveau service public de l'emploi qui permet à chacun de sortir de l'emploi".

"Comment vous expliquez qu'il y ait aujourd'hui 5 millions de personnes en recherche d'emploi et des entreprises qui vous disent "On est en pénurie, on n'embauche pas". Comment vous expliquez qu'il y ait 800.000 personnes qui aient démissionné de leur emploi parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce qu'ils faisaient. La question du sens que nous donnons au travail, c'est le plus beau des projets que la gauche doit porter", a t-il conclu.