Drogba et Essien défendent José Mourinho, accusé de racisme par Galatasaray

Le classique turc a encore été bouillant, et des mots sorti de leur contexte prononcés par le Special One ont créé une polémique.

Mais le Portugais peut compter sur des soutiens de poids. Ainsi, Didier Drogba a pris la défense de son ancien entraîneur José Mourinho, accusé de propos racistes par Galatasaray. Sur les réseaux sociaux, l’ex-attaquant ivoirien passé également par Galatasaray a fermement soutenu le technicien portugais, qu’il considère comme un « père ». « Vous savez à quel point j’étais fier de porter le maillot jaune et rouge et mon amour pour le club le plus décoré de Turquie. Nous savons tous à quel point les rivalités peuvent être passionnées et passionnantes, et j’ai eu la chance d’en faire l’expérience. J’ai vu les récents commentaires sur José Mourinho. Croyez-moi quand je vous dis que je connais José depuis 25 ans et qu’il n’est pas raciste. Et l’histoire (passée et récente) est là pour le prouver », rappelant son attachement au club turc mais dénonçant des accusations infondées.…

BGC pour SOFOOT.com