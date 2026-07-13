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DP World prévoit de construire un port sur la côte est des Émirats arabes unis pour contourner le détroit d'Ormuz, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DP World prévoit de construire un nouveau port et un terminal à conteneurs sur la côte est des Émirats arabes unis, une initiative qui permettrait de réduire la dépendance de Dubaï vis-à-vis de son hub phare de Jebel Ali et de contourner le détroit d'Ormuz, a rapporté lundi le Financial Times.

L'opérateur portuaire basé à Dubaï est en pourparlers pour développer un tout nouveau port polyvalent dans la zone côtière de Fujaïrah ainsi qu'un nouveau terminal dans le port existant de l'émirat, a ajouté le journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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