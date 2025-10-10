Dovbyk et Gasperini reviennent sur le triple penalty manqué face à Lille
Un nouveau penalty-gate !
L’attaquant de l’AS Rome, Artem Dovbyk , n’a pas vraiment passé la meilleure soirée de sa carrière européenne jeudi dernier. Face à Lille, en Ligue Europa, il s’est heurté deux fois de suite à un Berke Özer en état de grâce (et pas sur sa ligne sur la deuxième tentative), avant de laisser le troisième essai à Matias Soulé. Mauvaise idée, l’Argentin a lui aussi échoué . Une semaine plus tard, l’Ukrainien rumine encore.…
SF pour SOFOOT.com
