Douglas Luiz fait officiellement son retour en Premier League
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 11:50

Douglas Luiz fait officiellement son retour en Premier League

Douglas Luiz fait officiellement son retour en Premier League

Home sweet home.

Arrivé contre 50 millions d’euros l’été dernier, Douglas Luiz est officiellement prêté par la Juventus à Nottingham Forest le temps d’une saison . Son prêt est assorti à une obligation d’achat conditionnelle estimée à hauteur de 30 millions d’euros , qui s’activerait automatiquement au-delà d’un certain nombre de matchs joués, selon The Athletic .…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
