Douglas Luiz fait officiellement son retour en Premier League
Home sweet home.
Arrivé contre 50 millions d’euros l’été dernier, Douglas Luiz est officiellement prêté par la Juventus à Nottingham Forest le temps d’une saison . Son prêt est assorti à une obligation d’achat conditionnelle estimée à hauteur de 30 millions d’euros , qui s’activerait automatiquement au-delà d’un certain nombre de matchs joués, selon The Athletic .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
