Double mauvaise opération pour Auxerre et Nantes

Auxerre 0-0 Nantes

Pas vraiment plus avancés. Dans un choc extrêmement important pour les deux équipes dans la lutte pour le maintien, Auxerre et Nantes n’auront pas réussi à trouver la faille. Les deux équipes se quittent sur nul qui n’arrange personne (0-0) . Une soirée pourtant festive à l’Abbé Deschamps, les ultras icaunais célébrant leurs 35 ans. Sur le terrain, l’intensité est au rendez-vous mais pas vraiment les occasions de but. Sur une perte de balle de Francis Coquelin, Lassine Sinayoko slalome mais se fait reprendre par Nicolas Cozza au moment de conclure.

Le tournant du match ? Après consultation de la VAR... pas de penalty ❌#AJAFCN pic.twitter.com/UHy1yeFB8n…

TB pour SOFOOT.com