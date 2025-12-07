Dortmund suit le rythme de Leipzig
Dortmund 2-0 Hoffenheim
Buts : Brandt (43 e ), Schlotterbeck (60 e )
Le podium se détache.…
QB pour SOFOOT.com
La meilleure équipe de France a encore frappé. Angers a signé sa troisième victoire sur les quatre dernières journées ce dimanche sur la pelouse de Nice (0-1). Grâce à ce succès, le SCO finira le week-end avec sept points d'avance sur le barragiste et huit sur ...
Un temps que les moins de deux mois ne pouvaient pas connaître. Après neuf matchs sans victoire, Auxerre a retrouvé le sourire en battant Metz ce dimanche à l'Abbé-Deschamps (3-1). Sadibou Sané a filé un petit coup de main, et Lassine Sinayoko a exécuté la sentence ...
Faux départ. Nommé à la tête du Celtic en milieu de semaine, Wilfried Nancy savait que son premier match sur le banc du champion d'Ecosse ne serait pas une partie de plaisir. Les Bhoys recevaient ce dimanche le leader du championnat, Heart of Midlothian, avec l'objectif ...
Rayan Cherki est un esthète, et la France le savait. L'Angleterre l'a (re)découvert ce samedi, lorsque le Cityzen a choisi le coup du foulard pour centrer vers Phil Foden lors de la victoire de Manchester City contre Sunderland. La Premier League est encore sous ...
