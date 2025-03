information fournie par So Foot • 30/03/2025 à 19:26

Dortmund stoppe Mayence et se redonne le droit d’y croire

Borussia Dortmund 3-1 Mayence

Buts : Beier (39e et 72e) et Can (42e) pour le BvB // Nebel (76e) pour le FSV

Et si Dortmund accrochait un strapontin européen ?…

JF pour SOFOOT.com