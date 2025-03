Dortmund-Lille : un duel à l’équilibre

Parmi les affiches de ce mercredi en huitièmes de finale de Ligue des champions, le duel entre le Borussia Dortmund et Lille apparaît probablement comme le plus équilibré. Éléments de comparaison entre deux outsiders aux dents longues.

L’expérience européenne : avantage Dortmund

Sur ce point-là, difficile de ne pas souligner que le club allemand a largement plus l’habitude de ces joutes européennes du printemps que le LOSC, présent pour la troisième fois seulement à ce stade de la compétition (pour aucune qualification en quarts). En face, le BvB reste le dernier finaliste et n’a manqué la phase finale qu’à deux reprises depuis 2011-2012. « Ce n’est pas un objectif personnel. C’est avant tout une aventure humaine , confiait ces jours-ci Bruno Genesio à RMC Sport, interrogé sur la possibilité de devenir le premier entraîneur à guider les Dogues dans le grand huit continental. Il fallait la maintenir et la faire perdurer le plus longtemps possible. » Seul buteur nordiste en phase finale de C1, Burak Yılmaz va-t-il bientôt se trouver un héritier ?

Les confrontations directes : matchs nuls

Les deux clubs n’ont qu’une seule double confrontation à leur actif. C’était en huitièmes de finale (déjà) de la coupe de l’UEFA version 2001-2002. Résultat : un match nul 0-0 à l’aller en Allemagne et un autre 1-1 au retour dans le nord avec Salaheddine Bassir dans le rôle de l’attaquant égalisateur pour les Dogues. Et donc une qualification du Borussia grâce aux buts à l’extérieur. Heureusement que 23 ans plus tard, la règle a disparu.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com