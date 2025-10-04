Dortmund et Leipzig se neutralisent, Leverkusen se rapproche du podium

Des débuts en fanfare avant un multiplex assez calme.

Une fois n’est pas coutume, samedi après-midi relativement tranquille en Bundesliga , où l’on n’a pas assisté à un festival de buts. Pourtant, après sept minutes, on avait déjà vu trois équipes ouvrir le score. Le fait est que le rythme est bien vite redescendu, que le choc du haut de tableau n’a pas trouvé vainqueur et que Leverkusen a refait un peu de son retard sur le podium. Au Westfalenstadion, le Borussia Dortmund (2 e ) et Leipzig (3 e ) n’ont effectivement pas réussi à se départager et partagent les points (1-1) . Si les visiteurs ont rapidement ouvert le score, Yan Couto s’est offert un premier but en Bundesliga pour remettre tout le monde à égalité, avant que le score ne bouge plus.…

JF pour SOFOOT.com