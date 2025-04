Dortmund enchaîne, le Bayer Leverkusen s'en sort sur le fil

Encore un après-midi riche en buts, en Allemagne !

La grosse affaire du jour est l’œuvre de Dortmund, sur la pelouse de Fribourg (1-4). Quelque peu distancé dans la course à l’Europe, le BvB avait obligation de faire un résultat ce samedi face à un concurrent direct. Et les hommes de Niko Kovac y sont brillamment parvenus en étant portés par un très bon Karim Adeyemi, auteur de l’ouverture du score en première période. Après la pause, le Borussia a déroulé et plié l’affaire. Avec notamment un pion de Sehrou Guirassy, qui n’avait plus marqué depuis plus de deux mois. Cette victoire ramène Dortmund à deux points de la première place européenne, et à cinq longueurs de la Ligue des champions. De quoi y croire encore, à six matchs de la fin du championnat. Y croire, le Bayer Leverkusen le veut aussi. Tenu en échec à Heidenheim, les gars de Xabi Alonso ont trouvé la clé grâce à une réalisation d’Emiliano Buendía dans le temps additionnel (0-1).…

AL pour SOFOOT.com