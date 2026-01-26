Dortmund en colère contre Chelsea

Retour à l’envoyeur. Le Borussia Dortmund a annoncé ce lundi le départ du défenseur central argentin Aarón Anselmino. Chelsea a décidé de rappeler prématurément le joueur, mettant ainsi fin à son prêt au BvB.

Ce samedi encore, Anselmino faisait son retour à la compétition face à l’Union Berlin après une blessure. Mais dès le lundi, il a dû reprendre la direction de Londres. Comme le club l’a précisé dans son communiqué officiel, la clause de rappel n’a été activée que dimanche soir . « Le Borussia Dortmund regrette vivement le départ d’Aarón Anselmino » , précise le club allemand.…

JE pour SOFOOT.com