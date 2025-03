information fournie par So Foot • 12/03/2025 à 01:32

Donnarumma, le vilain petit canard devenu fier comme un coq

Moins d’une semaine après un match aller à l’issue duquel il avait encore été pointé du doigt, Gianluigi Donnarumma a finalement sorti sa plus grande performance sous les couleurs de la capitale pour éliminer Liverpool. L'Italien tient son grand moment parisien.

Pour sa quatrième saison au PSG, Gianluigi Donnarumma n’avait toujours pas montré pourquoi il devait être le gardien incontournable de ce PSG new-look, orienté vers moins de strass, moins de paillettes, et des recrues aux accents tricolores (coucou Lucas Chevalier). Mardi 11 mars, date bénie pour Paris, il a donné une réponse au goût de définitif, dégoûtant Liverpool pendant 120 minutes puis aux tirs au but, et qualifiant finalement son équipe.

120 minutes de chauffe

Il y a six jours, cet élève irrégulier, capable de performances incroyables, mais qui prenait la leçon à chaque sortie européenne d’envergure, avait pris la foudre. À Anfield il s’en est servi pour frapper. Donnarumma n’avait pas fait gagner le match aller à son équipe, certains diront même qu’il lui a fait perdre, mais personne ne pourra contredire cette affirmation : il lui a finalement offert la qualification.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com