Donnarumma et la leçon d'Alisson

Alisson Becker a eu neuf arrêts à faire, ce mercredi soir, pour maintenir son Liverpool en vie à Paris. Gianluigi Donnarumma, lui, n'en a eu qu'un seul et il ne l'a pas fait, laissant le PSG derrière avant le retour à Anfield et ramenant les doutes sur son cas sur la table.

Le parallèle est aussi cruel que le scénario de la rencontre perdue par le PSG contre Liverpool, ce mercredi soir, en huitième de finale aller de Ligue des champions. Gianluigi Donnarumma et Alisson Becker n’ont pas fait le même métier pendant un peu plus de 90 minutes passées sur la pelouse du Parc des Princes, mais le premier ne pourra pas fuir les comparaisons avec le second. Il aurait pourtant pu y échapper sans cette foutue 87 e minute, avec une action partie d’un longue passe de l’inévitable portier brésilien pour toucher dans le camp parisien Darwin Núñez, qui a bougé Marquinhos et glissé le ballon de la victoire à l’entrant Harvey Elliott.

HARVEY ELLIOTT REFROIDIT LE PARC DES PRINCES À LA 87ÈME MINUTE 😱😱 L'Anglais marque 40 secondes après son entrée en jeu alors que le PSG dominait largement jusque là 😳#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/hmJk8BCheX…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com