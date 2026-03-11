Donnarumma espère bien croiser le fer avec Mbappé au match retour

Donnaromantique. Alors que Manchester City s’apprête à se déplacer sur la pelouse du Real Madrid pour les huitièmes de finale allers de Ligue de champions, Gianluigi Donnarumma a exprimé son souhait de pouvoir défier Kylian Mbappé au match retour. Ce plaisir, le géant italien n’est même pas sûr de l’avoir en raison de la blessure au genou gauche du Kyks qui l’enquiquine depuis plusieurs semaines maintenant, le contraignant à être forfait pour cette manche de C1.

« J’ai eu la chance de jouer avec lui et c’est l’un des joueurs les plus incroyables au monde, il a un talent incroyable, affirme le dernier rempart mancunien. En tant que gardien de but, ne pas avoir à affronter ce genre de joueur peut-être un avantage. […] Kylian n’est pas seulement un footballeur, c’est aussi un homme. Je suis un grand ami à lui et j’espère qu’il va revenir très bientôt, et qu’il sera prêt pour le match retour, car il le mérite vraiment. » …

SW pour SOFOOT.com