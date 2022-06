Donations : six exonérations d’impôts dont on parle peu

Faites le plein des avantages fiscaux existants. (© Freepik)

Le programme économique d’Emmanuel Macron prévoit de réduire les droits de succession et donation. N’attendez pas de nouveaux allègements pour anticiper et prévoir la transmission de vos biens. Faites le plein des avantages fiscaux existants. Zoom sur six d’entre eux.

Stop aux idées reçues ! Vous pouvez anticiper et organiser les détails de la transmission de vos biens sans que le fisc vous tombe dessus. L’héritage a été l’un des rares sujets économiques à émerger lors de la campagne présidentielle.

Le sujet va revenir sur le devant de la scène dès la rentrée dans le cadre du projet de loi de finance pour 2023. En attendant le vote par le Parlement de nouveaux allègements de droits promis par Emmanuel Macron alors qu’il était candidat à sa réélection, Le Revenu vous recommande de faire le plein des avantages fiscaux existants en matière de succession.

Six exonérations possibles

Peu de personnes le savent, mais la législation actuelle offre six possibilités pour gratifier vos proches sans passer par la case impôts. Tous les 15 ans, chaque parent est autorisé à donner en exonération totale de droits à chaque enfant 100.000 euros (1ère exonération). Vous pouvez aussi réaliser une donation hors impôts de 80.724 euros à votre conjoint ou partenaire de pacs (2ème), de 31.865 euros à chaque petit-enfant (3ème), de 15.932 euros à chaque frère et sœur (4ème), de 7 967 euros à chaque neveu ou nièce (5ème), et de 5.310 euros à chaque arrière-petit-enfant (6ème). En plus, de ces abattements, le législateur vous autorise, si vous avez moins de 80 ans, à transmettre à chaque enfant majeur, tous les 15 ans aussi, 31.865 euros en numéraire. Un couple avec