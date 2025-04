Don’t stop the Vardy !

Ça devait finir par arriver : l’immense Jamie Vardy quittera Leicester à la fin de la saison. Et on est déjà nostalgiques.

Une gueule de truand, un physique de miler , une hygiène de vie d’adolescent, une accélération de léporidé , une insolence de vaurien. Et ce flair sans égal, évidemment, au moment de transpercer les ficelles adverses. Jamie Vardy fait partie du paysage de la Premier League depuis treize ans maintenant. Mais Jamie Vardy a aussi 38 ans et ce jeudi, l’icône de Leicester City a annoncé son départ du club de la Soar. Un club qu’il avait rejoint à 25 balais – après les bastons dans les pubs, le bracelet électronique, l’usine et la septième division –, mais qu’il aura marqué comme s’il y avait fait toute sa carrière. Pour le quitter en capitaine, troisième meilleur buteur dans les livres d’histoire et tout simplement plus grand joueur toutes époques confondues – c’est écrit noir sur blanc.

Our greatest ever player, Jamie Vardy, will depart Leicester City this summer 💙…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com