Dominique Farrugia : « La grammaire du foot à la télé, c’est Canal qui l’a inventée »

Ce week-end sur Twitter, devant Sainté-PSG, l’immense Dominique Farrugia se lançait dans un coup de gueule contre DAZN et sa diffusion de la Ligue 1. Deux jours plus tard, l’ancien Nul nous expose ses griefs, et en profite pour parler ballon.

Vous avez l’air assez remonté contre DAZN.

Ils pleurent toute l’année en disant qu’ils n’ont pas d’abonnés, mais quand vous êtes abonné via Canal, il n’y a pas d’avant-match. Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain et quand il y a un match aussi important que le dernier, je voudrais un petit peu de quelque chose. Ils ont même loupé le premier but, c’était sur DAZN 2, qui est introuvable. Ils ont pris l’antenne trop tard et ça arrive super souvent sur les matchs du samedi. Sur DAZN 1, on devrait avoir tous les matchs. Là, ils passaient du basket français… J’ai du mal à comprendre cette chaîne. Enfin voilà, c’était super chiant. Ça m’énerve. Comme je vous l’ai écrit l’autre jour (dimanche) , je suis un vieux con.…

Propos recueillis par Jérémie Baron // Photo : Clique TV pour SOFOOT.com