Dominik Livaković fuit face à la concurrence de Marc-André ter Stegen

La fuite face à la concurrence. Comme l’a annoncé le Dinamo Zagreb ce vendredi, Dominik Livaković fait son retour en Croatie sous la forme d’un prêt .

Le gardien avait déjà évolué au sein du club de la capitale croate entre 2016 et 2023, avant de rejoindre Fenerbahçe à Istanbul, où il avait d’abord été titulaire pendant deux saisons. En septembre 2025, il avait toutefois été prêté à Gérone, en Catalogne, afin d’échapper à la concurrence du Brésilien Ederson. …

JE pour SOFOOT.com