 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dominik Livaković fuit face à la concurrence de Marc-André ter Stegen
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 18:09

Dominik Livaković fuit face à la concurrence de Marc-André ter Stegen

Dominik Livaković fuit face à la concurrence de Marc-André ter Stegen

La fuite face à la concurrence. Comme l’a annoncé le Dinamo Zagreb ce vendredi, Dominik Livaković fait son retour en Croatie sous la forme d’un prêt .

Le gardien avait déjà évolué au sein du club de la capitale croate entre 2016 et 2023, avant de rejoindre Fenerbahçe à Istanbul, où il avait d’abord été titulaire pendant deux saisons. En septembre 2025, il avait toutefois été prêté à Gérone, en Catalogne, afin d’échapper à la concurrence du Brésilien Ederson.

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • UEFA Champions League - Tirage au sort des éliminatoires de la phase à élimination directe
    Football-Le PSG et Monaco opposés en barrages de Ligue des champions
    information fournie par Reuters 30.01.2026 19:05 

    Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, affrontera l'AS Monaco, autre pensionnaire de Ligue 1, en barrages ‍de la Ligue des champions, après le tirage au sort réalisé vendredi à Nyon (Suisse). Le match aller aura lieu à Monaco le 17 février et le match ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi demande du temps et de la stabilité à l’OM
    Roberto De Zerbi demande du temps et de la stabilité à l’OM
    information fournie par So Foot 30.01.2026 18:47 

    Qu’est-ce qui cloche, docteur ? C’est la question à laquelle Roberto De Zerbi a tenté de répondre, ce vendredi soir, après une semaine marquée par la claque reçue par l’OM à Bruges en Ligue des champions. En conférence de presse, l’entraîneur italien a tenu à rappeler ... Lire la suite

  • Roberto De Zerbi : « Je suis encore là, c'est ça la vérité »
    Roberto De Zerbi : « Je suis encore là, c'est ça la vérité »
    information fournie par So Foot 30.01.2026 18:34 

    Un (petit peu) de calme après les tempêtes. Deux jours après la défaite contre Bruges et l’élimination en Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse, en direct de Clairefontaine, assurant être toujours l’entraîneur de l’OM, malgré ... Lire la suite

  • Rúben Dias cambriolé pendant un match de Ligue des champions
    Rúben Dias cambriolé pendant un match de Ligue des champions
    information fournie par So Foot 30.01.2026 18:31 

    Le ciel est tombé sur la tête du Skyblue. Rúben Dias a vu sa propriété du Cheshire (on ne vous donnera pas l’adresse exacte, n’y comptez pas) cambriolée ce mercredi soir selon les informations du média anglais The Sun . Les faits se sont déroulés pendant la rencontre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank